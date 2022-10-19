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Оператор «Турецкого потока» получил от властей Нидерландов уведомление о продлении лицензии

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Оператор «Турецкого потока» получил от властей Нидерландов уведомление о продлении лицензии.
Оператор «Турецкого потока» получил от властей Нидерландов уведомление о продлении лицензии
  • AP
  • © Emrah Gurel

«В понедельник, 17 октября 2022 года, компания South Stream Transport B.V. получила уведомление от властей Нидерландов о продлении экспортной лицензии», — приводит ТАСС заявление компании.

Ранее South Stream Transport заявила, что у оператора «Турецкого потока» отозвали лицензию из-за санкций ЕС.

Компания подавала заявку на возобновление экспортной лицензии.

В конце сентября сообщалось, что санкции Европейского союза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания «Турецкого потока» в России.

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