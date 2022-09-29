Оператор «Турецкого потока» подал заявку на возобновление экспортной лицензии
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении компании, которое приводит РИА Новости.
Согласно сообщению, новые санкции ЕС, введённые 18 сентября, привели к тому, что у оператора была досрочно отозвана экспортная лицензия. При этом санкции не ограничивают транспортировку газа.
Отмечается, что оператор ожидает ответа от госорганов Нидерландов.
Также сообщалось, что санкции Европейского союза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания «Турецкого потока» в России.