Оператор «Турецкого потока» подал заявку на возобновление экспортной лицензии

Оператор трубопровода «Турецкий поток» — компания South Stream Transport B.V. — подал заявку на возобновление экспортной лицензии.

Об этом говорится в сообщении компании, которое приводит РИА Новости.

Согласно сообщению, новые санкции ЕС, введённые 18 сентября, привели к тому, что у оператора была досрочно отозвана экспортная лицензия. При этом санкции не ограничивают транспортировку газа.

Отмечается, что оператор ожидает ответа от госорганов Нидерландов.

Также сообщалось, что санкции Европейского союза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания «Турецкого потока» в России.