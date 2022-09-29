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Оператор «Турецкого потока» подал заявку на возобновление экспортной лицензии

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Оператор трубопровода «Турецкий поток» — компания South Stream Transport B.V. — подал заявку на возобновление экспортной лицензии.
Оператор «Турецкого потока» подал заявку на возобновление экспортной лицензии
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении компании, которое приводит РИА Новости.

Согласно сообщению, новые санкции ЕС, введённые 18 сентября, привели к тому, что у оператора была досрочно отозвана экспортная лицензия. При этом санкции не ограничивают транспортировку газа.

Отмечается, что оператор ожидает ответа от госорганов Нидерландов.

Также сообщалось, что санкции Европейского союза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания «Турецкого потока» в России.

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