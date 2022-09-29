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Санкции ЕС затронули поставку товаров для обслуживания «Турецкого потока» в России

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Санкции Европейского союза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания «Турецкого потока» в России. Об этом сообщил оператор газопровода South Stream Transport B.V.
Санкции ЕС затронули поставку товаров для обслуживания «Турецкого потока» в России
  • РИА Новости

«Официальное уведомление об этом направили органы власти Нидерландов со ссылкой на запреты пунктов 1 и 2 статьи 3 Постановления (ЕС) 833/2014 (в редакции, включающей новые санкционные ограничения). Согласно этим пунктам запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности, технической помощи и обслуживания, для использования в России, включая её исключительную экономическую зону и континентальный шельф», — приводит сообщение оператора РИА Новости.

«Газпром» поставляет газ по «Турецкому потоку» через Чёрное море в Турцию. Также газ поставляется в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Проектная мощность магистрали составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.

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