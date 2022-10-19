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Аналитик Мищенко прокомментировал идею создания газового хаба в Турции

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Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко прокомментировал идею создания газового хаба в Турции.
Аналитик Мищенко прокомментировал идею создания газового хаба в Турции
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Создание в Турции энергохаба — идея не новая. Это выгодно для Турции, так как даёт возможность стабилизировать внутренний рынок страны. Неизвестно, как там будет складываться цена, возможно, она будет коррелироваться с европейскими ценами, поскольку регион один», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как отметил Мищенко, действующими лицами газового рынка являются энергокорпорации или крупные потребители и всё будет решать тот факт, насколько им выгодно работать с таким хабом.

«Но, скорее всего, они захотят покупать там сырьё, ведь Россия в лучшие времена поставляла в ЕС 200 млрд куб. м. Такой объём заменить одномоментно нечем, если турецкое направление будет развиваться, значит, на него придут покупатели», — добавил эксперт.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о создании газового хаба.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

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