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Аналитик Оленченко заявил, что идея обязать страны ЕС делиться газом приведёт к дисбалансу

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT предложение Еврокомиссии обязать страны — члены ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП, так как не все государства заключили двусторонние соглашения о солидарности.
Аналитик Оленченко заявил, что идея обязать страны ЕС делиться газом приведёт к дисбалансу
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Как отметил Оленченко, страны, когда закупают энергоресурсы, обычно исходят из своих национальных интересов.

«А в данной ситуации им нужен излишек. Кто им будет оплачивать? Это предложение ЕК будет вести к большей напряжённости в отношениях между странами — членами ЕС», — заявил политолог.

По его мнению, Еврокомиссия больше увлечена политическими проектами, а в «хозяйственных делах» не проявляет расторопности и не предлагает хороших идей.

«Нужно сначала создать орган, который оценивал бы потребности каждой страны и насколько добросовестно она относится к своим потребностям. Такая постановка вопроса, согласно которой страны — члены ЕС должны делиться друг с другом газом, укрепляет иждивенческие отношения и дисбаланс в ЕС», — пояснил эксперт.

При этом аналитик подчеркнул, что главная проблема — в обеспечении поставок газа, а не в его «делёжке».

Ранее в Еврокомиссии предложили странам ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП.

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