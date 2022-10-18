Стоимость нефти Brent опустилась ниже $90

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $90 за баррель впервые с 4 октября, свидетельствуют данные торгов.

Об этом сообщает РИА Новости.

По состоянию на 17:22 мск цена декабрьских фьючерсов падала на 1,83%, до $89,92.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гейс выразил мнение, что решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу было верным и своевременным.