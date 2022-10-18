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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $90

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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $90 за баррель впервые с 4 октября, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $90
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images - Dan Bannister

Об этом сообщает РИА Новости.

По состоянию на 17:22 мск цена декабрьских фьючерсов падала на 1,83%, до $89,92.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гейс выразил мнение, что решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу было верным и своевременным.

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