Стоимость нефти Brent опустилась ниже $90
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $90 за баррель впервые с 4 октября, свидетельствуют данные торгов.
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- © Tetra Images - Dan Bannister
Об этом сообщает РИА Новости.
По состоянию на 17:22 мск цена декабрьских фьючерсов падала на 1,83%, до $89,92.
Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гейс выразил мнение, что решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу было верным и своевременным.
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