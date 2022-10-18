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Томская область экспортировала продукцию АПК на $61,4 млн с начала года

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Томская область экспортировала продукцию агропромышленного комплекса на $61,4 млн в январе — сентябре 2022 года, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
Томская область экспортировала продукцию АПК на $61,4 млн с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Vince Streano

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В частности, в три раза вырос экспорт масложировой продукции (до $30,1 млн) и зерновых культур ($618,3 тыс.), в пять раз — молочной продукции ($2,3 млн).

Самыми популярными направлениями названы Китай, Вьетнам, Казахстан и Монголия.

Тем временем в Крыму объём отгруженных за январь — август 2022 года товаров собственного производства в сфере промышленности составил около 137 млрд рублей, передаёт «Крым 24» со ссылкой на главу региона Сергея Аксёнова.

«Это на 7,3% выше аналогичного показателя прошлого года», — отметил Аксёнов.

Ранее сообщалось, что аграриям Ставропольского края выделят более 334 млн рублей на производство масличных культур.

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