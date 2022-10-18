Томская область экспортировала продукцию АПК на $61,4 млн с начала года
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
В частности, в три раза вырос экспорт масложировой продукции (до $30,1 млн) и зерновых культур ($618,3 тыс.), в пять раз — молочной продукции ($2,3 млн).
Самыми популярными направлениями названы Китай, Вьетнам, Казахстан и Монголия.
Тем временем в Крыму объём отгруженных за январь — август 2022 года товаров собственного производства в сфере промышленности составил около 137 млрд рублей, передаёт «Крым 24» со ссылкой на главу региона Сергея Аксёнова.
«Это на 7,3% выше аналогичного показателя прошлого года», — отметил Аксёнов.
Ранее сообщалось, что аграриям Ставропольского края выделят более 334 млн рублей на производство масличных культур.