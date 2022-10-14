Аграриям Ставрополья выделят 334 млн рублей на производство масличных культур
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике аппарата правительства региона.
«По поручению губернатора на Ставрополье расширяем производство масличных культур. Так, рапса в этом году произведено 287,1 тыс. т, что в семь раз выше уровня 2021 года. Увеличилась на 35% к уровню прошлого года и средняя урожайность этой масличной культуры», — заявила первый замминистра сельского хозяйства Елена Тамбовцева.
По её словам, федеральная поддержка в этом направлении будет очень своевременна.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в Московской области ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей.