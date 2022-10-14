Аграриям Ставрополья выделят 334 млн рублей на производство масличных культур

Аграриям Ставропольского края выделят более 334 млн рублей на производство масличных культур.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике аппарата правительства региона.

«По поручению губернатора на Ставрополье расширяем производство масличных культур. Так, рапса в этом году произведено 287,1 тыс. т, что в семь раз выше уровня 2021 года. Увеличилась на 35% к уровню прошлого года и средняя урожайность этой масличной культуры», — заявила первый замминистра сельского хозяйства Елена Тамбовцева.

По её словам, федеральная поддержка в этом направлении будет очень своевременна.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Московской области ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей.