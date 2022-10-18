Резидент технополиса «Москва» запустит завод по производству медикаментов в 2023 году

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что компания «Брайт Вэй Индастриз», резидент ОЭЗ «Технополис «Москва», запустит завод по производству медикаментов в начале 2023 года.

Производство будет находиться на площадке «Алабушево» в Зеленограде, сообщает РИАМО.

«Медицинские технологии входят в число наиболее динамично развивающихся направлений в особой экономической зоне Москвы. Так, компания «Брайт Вэй Индастриз» завершила строительство нового научно-производственного комплекса полного цикла. В реализацию проекта она вложила около 2,5 млрд рублей», — заявил вице-мэр, отметив, что на новом производстве, запуск которого запланирован на 2023 год, сможет трудоустроиться более 350 человек.

Наряду с этим стало известно, что столичная компания ProEcoPen, выпускающая канцелярские товары из переработанного сырья, по итогам прошлого года увеличила объём переработки в 2,2 раза — почти до 16 т. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на данные, которые привёл руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ранее сообщалось, что компания «Электронинвест», резидент технополиса «Москва», разработала около 300 видов источников вторичного электропитания.