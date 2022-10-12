Резидент технополиса «Москва» разработал 300 видов источников вторичного электропитания

Компания «Электронинвест», резидент технополиса «Москва», разработала около 300 видов источников вторичного электропитания.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, компания успешно работает уже 30 лет.

«За это время инженеры предприятия изобрели и наладили производство почти 300 видов источников вторичного электропитания. Всего компания изготовила и отгрузила более 500 тыс. единиц готовой продукции», — сказал он.

Предприятие находится на площадке «Алабушево».

Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.