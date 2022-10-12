Резидент технополиса «Москва» разработал 300 видов источников вторичного электропитания
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Как отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, компания успешно работает уже 30 лет.
«За это время инженеры предприятия изобрели и наладили производство почти 300 видов источников вторичного электропитания. Всего компания изготовила и отгрузила более 500 тыс. единиц готовой продукции», — сказал он.
Предприятие находится на площадке «Алабушево».
Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.