Байден отказался признавать влияние доллара на проблемы в экономике

Президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит укрепление доллара — американский лидер отказался признавать влияние национальной валюты на проблемы мировой экономики.

«Меня не беспокоит укрепление доллара. Проблема заключается в недостатке экономического роста и разумной политики в других странах, а не у нас», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байден отметил, что проблема заключается в мировой инфляции — по словам президента США, в других странах ситуация с этим обстоит значительно хуже.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкционная политика стран Запада, в первую очередь США, может привести к рецессии в мировой экономике.

Главы МВФ и Всемирного банка также допустили рецессию мировой экономики в 2023 году.

Глава JP Morgan Chase Джейми Даймон предупредил о риске рецессии в США к середине следующего года.