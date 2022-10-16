Узнать больше

Байден отказался признавать влияние доллара на проблемы в экономике

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит укрепление доллара — американский лидер отказался признавать влияние национальной валюты на проблемы мировой экономики.

«Меня не беспокоит укрепление доллара. Проблема заключается в недостатке экономического роста и разумной политики в других странах, а не у нас», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байден отметил, что проблема заключается в мировой инфляции — по словам президента США, в других странах ситуация с этим обстоит значительно хуже.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкционная политика стран Запада, в первую очередь США, может привести к рецессии в мировой экономике.

Главы МВФ и Всемирного банка также допустили рецессию мировой экономики в 2023 году.

Глава JP Morgan Chase Джейми Даймон предупредил о риске рецессии в США к середине следующего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить