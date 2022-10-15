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Глава Африканской энергопалаты заявил о важной роли России в энергетике Африки

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Председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк заявил, что Россия может сыграть лидирующую роль в развитии энергетики в Африке.
Глава Африканской энергопалаты заявил о важной роли России в энергетике Африки
  • AP

Об этом он сказал в интервью РИА Новости. По его словам, энергокризис в Европе стал уроком для Африки.

«Для нас он стал уроком, что нельзя полагаться на других и нужно позаботиться о себе самим. Нужно наращивать партнёрство с друзьями в России, чтобы создать устойчивые цепочки обмена ресурсами. Нам это необходимо, и мы не можем себе позволить игнорировать эту проблему», — отметил Аюк.

По его словам, у России в энергетической сфере огромный потенциал и опыт.

Ранее сообщалось, что Россия подпишет с Марокко соглашение о строительстве АЭС в Африке.

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