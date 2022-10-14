Эрдоган: в Турции в кратчайшие сроки будет создан международный газовый хаб

Турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что в Турции в кратчайшие сроки будет создан международный газовый хаб. Об этом сообщает телеканал ТРТ.

«Наиболее подходящим местом для центра является Фракия... Ни о каких задержках не может быть речи, наши товарищи проведут необходимые переговоры и сразу начнут работу. В вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении нами проводятся», — цитирует его ТАСС.

Эрдоган отметил, что он и президент России Владимир Путин уже дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил в ходе встречи с Эрдоганом в Астане вопрос создания в Турции газового хаба для Европы.

12 октября российский президент предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.