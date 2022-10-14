В ЕЦБ заявили о возможности технической рецессии в еврозоне

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос Хурадо заявил, что европейский регулятор допускает возможность технической рецессии в еврозоне.

Об этом он сказал в интервью, опубликованном на сайте регулятора.

«Я думаю, что мы столкнёмся с очень сложным сочетанием низкого экономического роста, включая возможность технической рецессии, и высокой инфляции», — сказал Луис де Гиндос Хурадо.

Ранее профессор истории Колумбийского университета Адам Туз заявил, что зима, которую предстоит пережить Европе, будет тяжёлой, однако следующий год может оказаться ещё хуже.