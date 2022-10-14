В ЕЦБ заявили о возможности технической рецессии в еврозоне
- AFP
- © ANDRE PAIN
Об этом он сказал в интервью, опубликованном на сайте регулятора.
«Я думаю, что мы столкнёмся с очень сложным сочетанием низкого экономического роста, включая возможность технической рецессии, и высокой инфляции», — сказал Луис де Гиндос Хурадо.
Ранее профессор истории Колумбийского университета Адам Туз заявил, что зима, которую предстоит пережить Европе, будет тяжёлой, однако следующий год может оказаться ещё хуже.