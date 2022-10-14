Новак посоветовал главе ЕК складировать возросшие счета европейцев за газ на своём столе
Речь идёт о тех людях, которые поддержали переход на закупку газа по спотовым ценам, а также отказались от долгосрочных контрактов с Москвой, пояснил он.
«Поэтому отправляйте себе соответствующие счета, складируйте их на своём столе, как говорится, потому что вы принимали эти решения. И у нас есть поговорка такая: сколько зеркало ни протирай, а от этого краше не станешь», — цитирует Новака РИА Новости.
В сентябре Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам отправлять увеличившиеся платёжки за электроэнергию и газ в Москву.
Как отметил президент России Владимир Путин, российская сторона не виновата в том, что европейцы, как в средневековье, запасаются на зиму дровами.