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Путин: Россия не виновата, что европейцы запасаются дровами на зиму

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не виновата в том, что европейцы, как в Средневековье, запасаются на зиму дровами.
Путин: Россия не виновата, что европейцы запасаются дровами на зиму
  • Gettyimages.ru

«Страдают рядовые европейцы. За год их счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население, как в Средневековье, начало запасаться дровами на зиму. Россия здесь при чём?» — сказал он.

По его словам, европейские власти вечно пытаются свалить вину за свои ошибки на кого-то, в данном случае на Россию.

«Сами виноваты. Это результат даже не каких-то действий в рамках специальной военной операции в Донбассе, это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет», — подчеркнул Путин.

Ранее президент России заявил о подрывной деятельности отдельных участников энергетического рынка.

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