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Путин заявил о подрывной деятельности отдельных участников энергорынка

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Президент России Владимир Путин заявил о подрывной деятельности отдельных участников энергетического рынка.

«Такое прямое, открытое общение особенно необходимо сейчас, когда мировая экономика в целом, ТЭК переживают, прямо скажем, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения, а также с откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка, которые руководствуются исключительно собственными геополитическими амбициями», — сказал он.

По его словам, данные участники рынка прибегают к откровенной дискриминации, а если не получается, то «просто уничтожают инфраструктуру конкурентов».

«В данном случае имею в виду диверсию на магистральных газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — подчеркнул Путин.

Ранее премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что шведские власти не планируют допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» прокомментировал заявления Швеции о недопуске России к расследованию терактов на «Северных потоках».

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