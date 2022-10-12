Путин заявил о подрывной деятельности отдельных участников энергорынка

Президент России Владимир Путин заявил о подрывной деятельности отдельных участников энергетического рынка.

«Такое прямое, открытое общение особенно необходимо сейчас, когда мировая экономика в целом, ТЭК переживают, прямо скажем, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения, а также с откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка, которые руководствуются исключительно собственными геополитическими амбициями», — сказал он.

По его словам, данные участники рынка прибегают к откровенной дискриминации, а если не получается, то «просто уничтожают инфраструктуру конкурентов».

«В данном случае имею в виду диверсию на магистральных газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — подчеркнул Путин.

Ранее премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что шведские власти не планируют допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» прокомментировал заявления Швеции о недопуске России к расследованию терактов на «Северных потоках».