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На возможных новых нитках «Турецкого потока» будут использовать российские турбины

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Возможные новые нитки «Турецкого потока» будут использоваться с помощью турбин российского производства, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире Первого канала.

«Я сейчас не буду говорить, сколько их будет, ниток, мы должны сначала определиться, конечно же, с объёмом. Но в любом случае это новые газотранспортные мощности через Чёрное море, в коридоре «Турецкого потока», с созданием торгового хаба на границе Турции и границе Европейского союза», — сказал он.

Что касается турбин, «конечно же, это будут турбины российского производства», добавил он. Слова Миллера приводит РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане обсудил вопрос создания в Турции газового хаба для Европы.

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