В Польше начали ремонт повреждённой нитки нефтепровода «Дружба»

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN сообщил, что начал ремонт повреждённой нитки.

«Технические службы PERN уже начали ремонт негерметичного трубопровода, который поставляет нефть немецким клиентам», — говорится в сообщении.

Ранее оператор PERN сообщил, что в Польше обнаружили разгерметизацию на одной из двух ниток участка нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.

Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что утечка могла произойти из-за повреждения.

Утечка на польском участке нефтепровода «Дружба» не привела к падению поставок из России ни в Польшу, ни в Германию.