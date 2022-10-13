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В Польше начали ремонт повреждённой нитки нефтепровода «Дружба»

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Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN сообщил, что начал ремонт повреждённой нитки.
В Польше начали ремонт повреждённой нитки нефтепровода «Дружба»
  • AP

«Технические службы PERN уже начали ремонт негерметичного трубопровода, который поставляет нефть немецким клиентам», — говорится в сообщении.

Ранее оператор PERN сообщил, что в Польше обнаружили разгерметизацию на одной из двух ниток участка нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.

Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что утечка могла произойти из-за повреждения.

Утечка на польском участке нефтепровода «Дружба» не привела к падению поставок из России ни в Польшу, ни в Германию.

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