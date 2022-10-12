Новак заявил о возможном устранении неисправности на участке нефтепровода «Дружба»

Вице-премьер России Александр Новак заявил о возможном устранении неисправности на польском участке нефтепровода «Дружба». Об этом он сказал журналистам в кулуарах «Российской энергетической недели».

«Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она, вроде бы, уже восстановлена», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Польше обнаружили разгерметизацию на одной из двух ниток участка нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что утечка на нефтепроводе «Дружба» в Польше является частью мировой энергетической войны.