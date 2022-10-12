«Газпром»: вопрос ремонта «Северных потоков» зависит от ситуации с турбинами газопроводов

На данный момент нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», если турбины для них находятся в нерабочем состоянии. Об этом заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

«На сегодняшний день... нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки «Северного потока», если двигатели… станции «Портовая» находятся в нерабочем состоянии», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ремонт повреждённых ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» возможен лишь в случае обеспечения безопасности поставок, а также экономической целесообразности их эксплуатации.

Также российский лидер, комментируя диверсии на «Северных потоках», заявил, что нет сомнений, что это акт международного терроризма.