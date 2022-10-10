Давление во второй нитке «Северного потока — 2» снижено в качестве меры предосторожности
- РИА Новости
«Оператор «Северного потока — 2» снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что решение по дальнейшим шагам будет принято после обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлечёнными госорганами.
Ранее в Кремле заявили, что проведение объективного расследования ЧП на «Северных потоках» без участия России невозможно.