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Давление во второй нитке «Северного потока — 2» снижено в качестве меры предосторожности

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Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream AG сообщает, что снизил давление во второй нитке в качестве меры предосторожности.
Давление во второй нитке «Северного потока — 2» снижено в качестве меры предосторожности
  • РИА Новости

«Оператор «Северного потока — 2» снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что решение по дальнейшим шагам будет принято после обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлечёнными госорганами.

Ранее в Кремле заявили, что проведение объективного расследования ЧП на «Северных потоках» без участия России невозможно.

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