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Глава МИД Венгрии напомнил о газе в домах в ответ на критику из-за встречи с Лавровым

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику и-за встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым напомнил оппозиционерам, что в их домах, в отличие от других стран Европы, зимой будет тепло.

Он напомнил, что российский «Газпром» поставлял Венгрии энергоресурсы в тех объёмах, которые были оговорены между государствами.

«Когда прекрасные оппозиционные коллеги пишут, что это было глупо, пусть они подумают о том, что когда у других не будет отопления, в их квартирах оно будет. Потому что кому-то об этом надо было договариваться», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили сотрудничество в сфере энергетики на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

До этого венгерский министр сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

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