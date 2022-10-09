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Tagesschau: полиция ФРГ начала расследование ЧП на «Северных потоках»

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Полиция и специалисты Минобороны Германии начали расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил портал Tagesschau.
Tagesschau: полиция ФРГ начала расследование ЧП на «Северных потоках»
  • Gettyimages.ru

«Федеральная полиция Германии с помощью водолазов и специальных технологий исследует взрывы на трубопроводах «Северного потока», — говорится в заявлении.

Отмечается, что два корабля Минобороны ФРГ находятся с разведывательной операцией в Балтийском море.

Ранее Служба безопасности Швеции заявила о завершении расследования на месте утечек на нитках трубопровода «Северный поток».

26 сентября Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

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