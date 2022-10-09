Tagesschau: полиция ФРГ начала расследование ЧП на «Северных потоках»
- Gettyimages.ru
«Федеральная полиция Германии с помощью водолазов и специальных технологий исследует взрывы на трубопроводах «Северного потока», — говорится в заявлении.
Отмечается, что два корабля Минобороны ФРГ находятся с разведывательной операцией в Балтийском море.
Ранее Служба безопасности Швеции заявила о завершении расследования на месте утечек на нитках трубопровода «Северный поток».
26 сентября Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».
Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».