Tagesschau: полиция ФРГ начала расследование ЧП на «Северных потоках»

Полиция и специалисты Минобороны Германии начали расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил портал Tagesschau.

«Федеральная полиция Германии с помощью водолазов и специальных технологий исследует взрывы на трубопроводах «Северного потока», — говорится в заявлении.

Отмечается, что два корабля Минобороны ФРГ находятся с разведывательной операцией в Балтийском море.

Ранее Служба безопасности Швеции заявила о завершении расследования на месте утечек на нитках трубопровода «Северный поток».

26 сентября Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».