Mirror: британский миллиардер Кодвелл решил не отапливать дом зимой
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«Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить, а 98 процентов дома останутся холодными», — приводит слова Кодвелла издание Mirror.
Согласно его мнению, Россия финансирует спецоперацию на Украине за счёт доходов в сфере энергетики.
Он добавил, что сделает всё для того, чтобы Путин получил «на несколько долларов меньше».
Ранее обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что Европа погрузилась в энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и сферы безопасности.