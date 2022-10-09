Mirror: британский миллиардер Кодвелл решил не отапливать дом зимой

Британский миллиардер Джон Кодвелл принял решение не отапливать свой дом зимой, чтобы президент России Владимир Путин получил меньше денег.

«Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить, а 98 процентов дома останутся холодными», — приводит слова Кодвелла издание Mirror.

Согласно его мнению, Россия финансирует спецоперацию на Украине за счёт доходов в сфере энергетики.

Он добавил, что сделает всё для того, чтобы Путин получил «на несколько долларов меньше».

Ранее обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что Европа погрузилась в энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и сферы безопасности.