Узнать больше

Mirror: британский миллиардер Кодвелл решил не отапливать дом зимой

Короткая ссылка
Британский миллиардер Джон Кодвелл принял решение не отапливать свой дом зимой, чтобы президент России Владимир Путин получил меньше денег.
Mirror: британский миллиардер Кодвелл решил не отапливать дом зимой
  • Gettyimages.ru

«Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить, а 98 процентов дома останутся холодными», — приводит слова Кодвелла издание Mirror.

Согласно его мнению, Россия финансирует спецоперацию на Украине за счёт доходов в сфере энергетики.

Он добавил, что сделает всё для того, чтобы Путин получил «на несколько долларов меньше».

Ранее обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что Европа погрузилась в энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и сферы безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить