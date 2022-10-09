Песков: Европа ещё 20 лет будет ощущать последствия отказа от российских энергоносителей

Европа будет ощущать негативные последствия отказа от российских энергоресурсов в перспективе 20 лет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Европейцы твердили, как мантру, что нужно избавляться от зависимости от России по энергоресурсам, по нефти и по газу», — заявил Песков.

В результате в европейских странах сегодня «загибается производство, наступает деиндустриализация», отметил он.

«Всё это, причём, наверное, в перспективе следующих 10—20 лет как минимум будет иметь весьма и весьма плачевные последствия для европейского континента», — заключил Песков.

Ранее директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.

Обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что Европа погрузилась в энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и сферы безопасности.