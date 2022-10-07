В России допустили возможность ремонта газопроводов «Северный поток»
- РИА Новости
«Российская сторона не исключает возможности ремонта газопроводов, однако решение об этом может быть принято после осмотра места происшествия и оценки масштабов причинённых газопроводам повреждений», — говорится в сообщении посольства России в Дании.
Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что ремонт «Северных потоков» возможен, но потребует много времени и средств.
Он добавил, что необходимо в первую очередь разобраться, кто совершил подрывы на газопроводах.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал США главными выгодополучателями от взрывов на «Северных потоках».