В России допустили возможность ремонта газопроводов «Северный поток»

Российская сторона допустила возможность ремонта газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», где ранее произошли аварии.

«Российская сторона не исключает возможности ремонта газопроводов, однако решение об этом может быть принято после осмотра места происшествия и оценки масштабов причинённых газопроводам повреждений», — говорится в сообщении посольства России в Дании.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что ремонт «Северных потоков» возможен, но потребует много времени и средств.

Он добавил, что необходимо в первую очередь разобраться, кто совершил подрывы на газопроводах.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал США главными выгодополучателями от взрывов на «Северных потоках».