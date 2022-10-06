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В Белом доме заявили, что рассмотрят меры по решению стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

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Американская администрация рассматривает разные меры в связи с решением, принятым странами — участницами ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.
В Белом доме заявили, что рассмотрят меры по решению стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
  • AP
  • © Lisa Leutner

«Мы определили некоторые альтернативы и продолжим концентрировать на них внимание», — цитирует его ТАСС.

По словам Диза, некоторые действия могут коснуться стратегического резерва нефти США.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.

Он поручил американскому Министерству энергетики изучить возможность наращивания объёмов добычи нефти в Соединённых Штатах.

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