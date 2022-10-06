В Белом доме заявили, что рассмотрят меры по решению стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
- AP
- © Lisa Leutner
«Мы определили некоторые альтернативы и продолжим концентрировать на них внимание», — цитирует его ТАСС.
По словам Диза, некоторые действия могут коснуться стратегического резерва нефти США.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.
Он поручил американскому Министерству энергетики изучить возможность наращивания объёмов добычи нефти в Соединённых Штатах.