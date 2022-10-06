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Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на нефть для США

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Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на нефть для США. Об этом сообщает Bloomberg.
Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на нефть для США
  • AP

Так, компания увеличила цены на средние и тяжёлые сорта для Азии на 25 центов за баррель по сравнению с предыдущим месяцем и понизила на сверхлёгкие сорта на 10 центов, пишет агентство.

Отпускные цены для Северо-Западной Европы и Средиземноморья были снижены. Цены для США, относительно небольшого рынка для Saudi Aramco, повышены на 20 центов.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.

Он поручил американскому Министерству энергетики изучить возможность наращивания объёмов добычи нефти в Соединённых Штатах.

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