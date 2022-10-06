Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на нефть для США

Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на нефть для США. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, компания увеличила цены на средние и тяжёлые сорта для Азии на 25 центов за баррель по сравнению с предыдущим месяцем и понизила на сверхлёгкие сорта на 10 центов, пишет агентство.

Отпускные цены для Северо-Западной Европы и Средиземноморья были снижены. Цены для США, относительно небольшого рынка для Saudi Aramco, повышены на 20 центов.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.

Он поручил американскому Министерству энергетики изучить возможность наращивания объёмов добычи нефти в Соединённых Штатах.