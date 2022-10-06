Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на нефть для США
- AP
Так, компания увеличила цены на средние и тяжёлые сорта для Азии на 25 центов за баррель по сравнению с предыдущим месяцем и понизила на сверхлёгкие сорта на 10 центов, пишет агентство.
Отпускные цены для Северо-Западной Европы и Средиземноморья были снижены. Цены для США, относительно небольшого рынка для Saudi Aramco, повышены на 20 центов.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.
Он поручил американскому Министерству энергетики изучить возможность наращивания объёмов добычи нефти в Соединённых Штатах.