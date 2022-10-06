В Москве производство мясной продукции выросло на 14%

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве с января по август произвели и продали мясных продуктов на 14% больше, чем за тот же период годом ранее.

Об этом пишет kp.ru.

«В Москве продукты питания выпускают более 200 предприятий, среди них 24 производителя специализируются на изготовлении мясной продукции — сосисок, колбас, полуфабрикатов. За восемь месяцев этого года объём их производства вырос на 14% по сравнению с тем же периодом 2021 года», — рассказал вице-мэр.

По его словам, предприятия этой отрасли активно пользуются городскими мерами поддержки, передаёт НСН.

В том числе три предприятия имеют статус промышленного комплекса, позволяющего получать налоговые льготы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на 20% перевыполнили план по сбору зерновых культур в текущем году.