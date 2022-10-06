В Москве производство мясной продукции выросло на 14%
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
«В Москве продукты питания выпускают более 200 предприятий, среди них 24 производителя специализируются на изготовлении мясной продукции — сосисок, колбас, полуфабрикатов. За восемь месяцев этого года объём их производства вырос на 14% по сравнению с тем же периодом 2021 года», — рассказал вице-мэр.
По его словам, предприятия этой отрасли активно пользуются городскими мерами поддержки, передаёт НСН.
В том числе три предприятия имеют статус промышленного комплекса, позволяющего получать налоговые льготы.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на 20% перевыполнили план по сбору зерновых культур в текущем году.