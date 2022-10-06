Узнать больше

В Москве производство мясной продукции выросло на 14%

Короткая ссылка
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве с января по август произвели и продали мясных продуктов на 14% больше, чем за тот же период годом ранее.
В Москве производство мясной продукции выросло на 14%
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«В Москве продукты питания выпускают более 200 предприятий, среди них 24 производителя специализируются на изготовлении мясной продукции — сосисок, колбас, полуфабрикатов. За восемь месяцев этого года объём их производства вырос на 14% по сравнению с тем же периодом 2021 года», — рассказал вице-мэр.

По его словам, предприятия этой отрасли активно пользуются городскими мерами поддержки, передаёт НСН.

В том числе три предприятия имеют статус промышленного комплекса, позволяющего получать налоговые льготы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на 20% перевыполнили план по сбору зерновых культур в текущем году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить