В Нижегородской области на 20% перевыполнили план по сбору зерна

В Нижегородской области завершается кампания по сбору зерновых культур.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Уборка зерновых культур завершается: убрано 96% от засеянных площадей. План по производству зерна уже перевыполнен в Нижегородской области на 20%. Произведено более 1,7 млн т зерна», — заявил губернатор Глеб Никитин.

В 2022 году зерновые культуры были посеяны на площади 640 тыс. га.

«Зерно занимает основное место среди стратегических продуктов для обеспечения нашей продовольственной безопасности. Спасибо всем аграриям, работающим сегодня на благо региона», — добавил губернатор.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области произвели 350 тыс. т молока в январе — июне 2022 года.