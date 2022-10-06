В Хабаровском крае сообщили о планах по слиянию трёх территорий опережающего развития

В Хабаровском крае скоро объединят три территории опережающего развития (ТОР).

Речь идёт о территориях «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск», сообщает transsibinfo.com.

Инициативу, которая исходила от Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, поддержали на региональном уровне. Наблюдательный совет ТОРов принял решение об их объединении.

Это поможет упростить процедуру финансирования и возведения инфраструктурных объектов и новых конкурентоспособных предприятий.

Ранее НСН сообщила, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.