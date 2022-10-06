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Bloomberg: Россия может сократить добычу нефти в ответ на введение Западом потолка цен

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Россия может сократить добычу нефти в случае реализации Западом плана по ограничению цен на российское топливо.
Bloomberg: Россия может сократить добычу нефти в ответ на введение Западом потолка цен
  • Gettyimages.ru
  • © Bill Ross

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов», — заявил глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group Роберт Макнелли.

По его словам, Москва может сократить добычу нефти без ущерба своим нефтяным месторождениям.

Ранее сообщалось, что представители стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций, который включает введение потолка цен на нефть.

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые примут решение об установлении цен на неё, поскольку это нецелесообразно для российской экономики.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.

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