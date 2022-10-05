Сенатор Морозов назвал сильным ходом России и стран ОПЕК+ решение сократить добычу нефти

Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал договор производителей нефти ОПЕК+ с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

По словам сенатора, это решение — сильный ход России и стран ОПЕК+, «показывающий, что есть другой центр принятия мировых решений, который действует в своих национальных интересах».

Морозов считает, что это также «увеличит скорость принятия решения для создания нового миропорядка и многополярного мира».

Он добавил, что последующий за этим подъём цен на нефть может стать серьёзным ударом для западной экономики.

«Решение ОПЕК+ как раз говорит о том, что не западный мир, а мир новой экономической группировки начинает диктовать свои условия, и это здорово», — считает сенатор.

Ранее страны ОПЕК+ объявили о решении с ноября сократить добычу нефти на 2 млн баррелей.

По информации CNN, правительство США предпринимало попытки отговорить страны ОПЕК+ от решения снизить объём производства сырой нефти.