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Американский историк Цуэссе заявил о причастности США к ЧП на «Северных потоках»

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Американский историк-исследователь Эрик Цуэссе в интервью телеканалу Haber 7 заявил, что трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» взорвали Соединённые Штаты.
Американский историк Цуэссе заявил о причастности США к ЧП на «Северных потоках»
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

По его словам, американские власти взорвали «Северные потоки» после многолетних попыток саботировать работу трубопроводов «дипломатическими путями». Перевод заявления Цуэссе приводит РИА Новости.

Также Цуэссе заявил, что это заставит европейские страны «постоянно значительно переплачивать» за газ.

Он добавил, что российский природный газ лучше подходит для промышленности стран Европы, чем поставляемый из США сжиженный природный газ.

Ранее заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер отвергла заявления о причастности Вашингтона к диверсии на «Северных потоках».

Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что заинтересованность в авариях на газопроводах «Северный поток» могла быть у Польши, США и Украины.

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