«Российскую энергетическую неделю» посетят участники из более чем 50 стран

Пятый Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится с 12 по 14 октября в Москве на площадке «Манежа», своё присутствие уже подтвердили свыше 1315 участников из более чем 50 стран.

Среди участников на мероприятии ожидаются министры энергетики Азербайджана, Алжира, Казахстана, Кубы, Мавритании, Мали, Мьянмы, Сальвадора, Республики Беларусь, Сирии, Сьерра-Леоне, Шри-Ланки, Саудовской Аравии и другие.

Как отметил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков, энергетика — одна из важнейших и жизнеобразующих сфер экономики.

«А Россия уже традиционно и довольно прочно занимает место среди лидеров мировой энергетики. Поэтому неудивителен большой интерес со стороны международного сообщества к нашей стране. Российская энергетическая неделя даст возможность для обмена мнениями, для высказывания своей позиции и точки зрения», — сказал он.

Деловую программу РЭН составят более 40 мероприятий, объединённых в шесть тематических блоков под девизом «Глобальная энергетика в многополярном мире».

Завершится Форум 14 октября Молодёжным днём. Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.

В конце августа вице-премьер Александр Новак провёл рабочее совещание оргкомитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя».