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«Российскую энергетическую неделю» посетят участники из более чем 50 стран

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Пятый Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится с 12 по 14 октября в Москве на площадке «Манежа», своё присутствие уже подтвердили свыше 1315 участников из более чем 50 стран.
«Российскую энергетическую неделю» посетят участники из более чем 50 стран
  • © РЭН

Среди участников на мероприятии ожидаются министры энергетики Азербайджана, Алжира, Казахстана, Кубы, Мавритании, Мали, Мьянмы, Сальвадора, Республики Беларусь, Сирии, Сьерра-Леоне, Шри-Ланки, Саудовской Аравии и другие.

Как отметил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков, энергетика — одна из важнейших и жизнеобразующих сфер экономики.

«А Россия уже традиционно и довольно прочно занимает место среди лидеров мировой энергетики. Поэтому неудивителен большой интерес со стороны международного сообщества к нашей стране. Российская энергетическая неделя даст возможность для обмена мнениями, для высказывания своей позиции и точки зрения», — сказал он.

Деловую программу РЭН составят более 40 мероприятий, объединённых в шесть тематических блоков под девизом «Глобальная энергетика в многополярном мире».

Завершится Форум 14 октября Молодёжным днём. Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.

В конце августа вице-премьер Александр Новак провёл рабочее совещание оргкомитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя».

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