Опубликована деловая программа форума «Российская энергетическая неделя»
- Gettyimages.ru
- © piranka
Большая часть программы посвящена международной повестке.
«Важно, что в непростые для глобальной экономики и общественной жизни времена на одной площадке собираются представители государства, бизнеса, научных, общественных кругов и СМИ из России и других стран для честного диалога и обмена мнениями по перспективам мировой энергетики», — сказал вице-премьер Александр Новак.
Большое внимание на форуме будет уделено экологической и социальной повестке, будут подняты вопросы социальной политики компаний, в том числе инвестирование в персонал.
В конце августа Новак провёл рабочее совещание оргкомитета по подготовке и проведению международного форума «Российская энергетическая неделя».