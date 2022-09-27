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Опубликована деловая программа форума «Российская энергетическая неделя»

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В деловую программу пятого международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдёт с 12 по 14 октября в московском «Манеже», включены более 40 мероприятий, они объединены в шесть тематических блоков под девизом «Глобальная энергетика в многополярном мире». Об этом сообщил «Росконгресс».
Опубликована деловая программа форума «Российская энергетическая неделя»
  • Gettyimages.ru
  • © piranka

Большая часть программы посвящена международной повестке.

«Важно, что в непростые для глобальной экономики и общественной жизни времена на одной площадке собираются представители государства, бизнеса, научных, общественных кругов и СМИ из России и других стран для честного диалога и обмена мнениями по перспективам мировой энергетики», — сказал вице-премьер Александр Новак.

Большое внимание на форуме будет уделено экологической и социальной повестке, будут подняты вопросы социальной политики компаний, в том числе инвестирование в персонал.

В конце августа Новак провёл рабочее совещание оргкомитета по подготовке и проведению международного форума «Российская энергетическая неделя».

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