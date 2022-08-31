Новак провёл рабочее совещание оргкомитета Российской энергетической недели
- РИА Новости
«Российская энергетическая неделя в этом году пройдёт в пятый раз. Форум уже стал знаковым мероприятием не только для российского, но и мирового ТЭК. Мероприятие объединяет ведущих представителей отрасли. Здесь обсуждаются самые актуальные и острые вопросы развития глобальной энергетики», — заявил Новак.
По его словам, в 2021 году форум посетили 2500 гостей и делегатов из более чем 80 стран. В 2022-м также ожидаются участники из-за рубежа.
Деловая программа предусматривает 37 мероприятий по различным направлениям повестки. Основные запланированы на 12 и 13 октября, в том числе пленарное заседание РЭН-2022.
Молодёжный день запланирован на 14 октября.