Новак провёл рабочее совещание оргкомитета Российской энергетической недели

Заместитель председателя правительства России Александр Новак провёл рабочее совещание оргкомитета по подготовке и проведению международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Российская энергетическая неделя в этом году пройдёт в пятый раз. Форум уже стал знаковым мероприятием не только для российского, но и мирового ТЭК. Мероприятие объединяет ведущих представителей отрасли. Здесь обсуждаются самые актуальные и острые вопросы развития глобальной энергетики», — заявил Новак.

По его словам, в 2021 году форум посетили 2500 гостей и делегатов из более чем 80 стран. В 2022-м также ожидаются участники из-за рубежа.

Деловая программа предусматривает 37 мероприятий по различным направлениям повестки. Основные запланированы на 12 и 13 октября, в том числе пленарное заседание РЭН-2022.

Молодёжный день запланирован на 14 октября.