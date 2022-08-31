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Новак провёл рабочее совещание оргкомитета Российской энергетической недели

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Заместитель председателя правительства России Александр Новак провёл рабочее совещание оргкомитета по подготовке и проведению международного форума «Российская энергетическая неделя».
Новак провёл рабочее совещание оргкомитета Российской энергетической недели
  • РИА Новости

«Российская энергетическая неделя в этом году пройдёт в пятый раз. Форум уже стал знаковым мероприятием не только для российского, но и мирового ТЭК. Мероприятие объединяет ведущих представителей отрасли. Здесь обсуждаются самые актуальные и острые вопросы развития глобальной энергетики», — заявил Новак.

По его словам, в 2021 году форум посетили 2500 гостей и делегатов из более чем 80 стран. В 2022-м также ожидаются участники из-за рубежа.

Деловая программа предусматривает 37 мероприятий по различным направлениям повестки. Основные запланированы на 12 и 13 октября, в том числе пленарное заседание РЭН-2022.

Молодёжный день запланирован на 14 октября.

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