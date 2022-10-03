Песков рассказал о невозможности оценить сроки восстановления ниток «Северного потока»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о невозможности в настоящее время оценить сроки восстановления ниток «Северного потока» после повреждений.

Он ответил на вопрос, есть ли у Москвы понимание того, в какие сроки возможно восстановление «Северных потоков», и планирует ли Россия запросить международную помощь.

«Есть понимание того, что это нужно восстановить, есть понимание того, что в целом восстановить можно всё что угодно», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что непонятно, на какое международное сотрудничество Россия может рассчитывать в текущей ситуации с учётом «истерически-антагонистической позиции всего коллективного Запада».

Также он заявил, что необходимо ещё обследовать районы повреждений трубопроводов и понять, «что там внизу», чтобы оценить размер бедствия.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что заинтересованность в авариях на газопроводах «Северный поток» могла быть у Польши, США и Украины.