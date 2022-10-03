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Dagens Nyheter: шведские ВМС были возле «Северных потоков» за несколько дней до взрывов

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Издание Dagens Nyheter сообщило, что корабль шведских ВМС был замечен возле ниток трубопроводов «Северный поток» за несколько дней до взрывов.
Dagens Nyheter: шведские ВМС были возле «Северных потоков» за несколько дней до взрывов
  • AP

Отмечается, что сервис для отслеживания движения судов показал: шведский военный корабль два раза заходил в зону возле трубопроводов, где вскоре были обнаружены утечки.

При этом в Военно-морских силах Швеции заявили, что в указанных районах проводилось «морское наблюдение», цели которого не называются.

В сообщении говорится, что в ночь, когда произошли взрывы, шведского корабля в этом районе не было.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что ФРГ, Дания и Швеция намерены создать совместную следственную группу для расследования диверсии на «Северных потоках».

Российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.

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