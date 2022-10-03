Dagens Nyheter: шведские ВМС были возле «Северных потоков» за несколько дней до взрывов

Издание Dagens Nyheter сообщило, что корабль шведских ВМС был замечен возле ниток трубопроводов «Северный поток» за несколько дней до взрывов.

Отмечается, что сервис для отслеживания движения судов показал: шведский военный корабль два раза заходил в зону возле трубопроводов, где вскоре были обнаружены утечки.

При этом в Военно-морских силах Швеции заявили, что в указанных районах проводилось «морское наблюдение», цели которого не называются.

В сообщении говорится, что в ночь, когда произошли взрывы, шведского корабля в этом районе не было.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что ФРГ, Дания и Швеция намерены создать совместную следственную группу для расследования диверсии на «Северных потоках».

Российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.