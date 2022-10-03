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Число самозанятых в Москве превысило 1 млн

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по состоянию на 1 сентября 2022 года число самозанятых в столице достигло 1,11 млн — это 20% от числа всех самозанятых в России.
Число самозанятых в Москве превысило 1 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет kp.ru.

Самозанятые перечислили в городской бюджет порядка 7,6 млрд рублей в течение восьми месяцев 2022 года. Это на 72% больше, чем за те же месяцы 2021-го.

«За январь — август текущего года число самозанятых в столице выросло на 241 тыс. человек. Их суммарный доход с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 сентября 2022 года достиг 483 млрд рублей», — отметил вице-мэр.

По сообщениям НСН, число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве выросло на 6% по сравнению с прошлым годом и превысило 772 тыс.

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