В Турции заявили о преодолении очередного «большого шага» по добыче газа в Чёрном море

Глава Минэнерго и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что стране удалось преодолеть «ещё один большой шаг» в отношении газодобычи в Чёрном море.

«Ещё один шаг по черноморскому газу позади.... Cудно Seven Arctic, которое будет прокладывать кордонную линию привязки на морском дне, строить крупные сооружения на Сакарьинском газовом месторождении, находится в Турции», — написал он в Twitter.

В январе министр рассказал о планах использовать черноморский газ в стране в 2022 году.

В июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии, посвящённой началу укладки газопровода на дне Чёрного моря у берегов республики.