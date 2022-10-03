В Турции заявили о преодолении очередного «большого шага» по добыче газа в Чёрном море
«Ещё один шаг по черноморскому газу позади.... Cудно Seven Arctic, которое будет прокладывать кордонную линию привязки на морском дне, строить крупные сооружения на Сакарьинском газовом месторождении, находится в Турции», — написал он в Twitter.
В январе министр рассказал о планах использовать черноморский газ в стране в 2022 году.
В июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии, посвящённой началу укладки газопровода на дне Чёрного моря у берегов республики.