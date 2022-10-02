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Отбор газа из подземных хранилищ в Европе впервые с начала апреля превысил закачку

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Отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля превысил закачку.
Отбор газа из подземных хранилищ в Европе впервые с начала апреля превысил закачку
  • Legion-Media

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Отмечается, что темпы закачки ПХГ в последние дни снижаются — с 0,32 п. п. до 0,15 п. п.

В настоящее время темпы заполнения подземных хранилищ опустились до -0,51 п. п. за день.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предложила ввести лимит цен на весь российский газ.

Она также сообщила, что ЕК выступает за ведение переговоров о ценовых коридорах только с теми поставщиками, с которыми Евросоюз «может их вести».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал предложение ввести лимит цен на весь российский газ.

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