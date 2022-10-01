Британия предложила помощь в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Правительство Великобритании предложило помощь в расследовании взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщила пресс-служба британского кабмина.

Отмечается, что лидеры стран сходятся во мнении: ЧП на газопроводах — явно диверсия.

«Премьер-министр предложила коллеге помощь Соединённого Королевства в осуществлении идущего сейчас расследования», — приводит ТАСС заявление по итогам встречи в Лондоне британского премьера Лиз Трасс с главой датского правительства Метте Фредериксен.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Позднее в Швеции заявили, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксированы два подводных взрыва.