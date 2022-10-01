Зампостпреда КНР в ООН: ЧП на «Северных потоках» вызовет потрясения на энергорынках

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан завил, что инцидент на «Северных потоках» вызовет потрясения на энергорынках.

Дипломат сообщил, что разрушение газопроводов усугубило проблему нехватки энергоснабжения в Европе, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что из-за утечек потребители, в том числе в развивающихся странах, пострадают от роста цен на энергоносители.

Кроме того, Гэн Шуан заявил, что «утечки — не случайность, а, скорее всего, результат умышленной диверсии».

КНР готова сотрудничать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры после ЧП, добавил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США признаться в том, что произошло с «Северным потоком».

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сообщил, что Германия находится в «крайне напряжённой ситуации» в сфере энергоснабжения.