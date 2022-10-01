Зампостпреда КНР в ООН: ЧП на «Северных потоках» вызовет потрясения на энергорынках
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Дипломат сообщил, что разрушение газопроводов усугубило проблему нехватки энергоснабжения в Европе, передаёт РИА Новости.
Уточняется, что из-за утечек потребители, в том числе в развивающихся странах, пострадают от роста цен на энергоносители.
Кроме того, Гэн Шуан заявил, что «утечки — не случайность, а, скорее всего, результат умышленной диверсии».
КНР готова сотрудничать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры после ЧП, добавил дипломат.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США признаться в том, что произошло с «Северным потоком».
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сообщил, что Германия находится в «крайне напряжённой ситуации» в сфере энергоснабжения.