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Зампостпреда КНР в ООН: ЧП на «Северных потоках» вызовет потрясения на энергорынках

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Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан завил, что инцидент на «Северных потоках» вызовет потрясения на энергорынках.
Зампостпреда КНР в ООН: ЧП на «Северных потоках» вызовет потрясения на энергорынках
  • Gettyimages.ru

Дипломат сообщил, что разрушение газопроводов усугубило проблему нехватки энергоснабжения в Европе, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что из-за утечек потребители, в том числе в развивающихся странах, пострадают от роста цен на энергоносители.

Кроме того, Гэн Шуан заявил, что «утечки — не случайность, а, скорее всего, результат умышленной диверсии». 

КНР готова сотрудничать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры после ЧП, добавил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США признаться в том, что произошло с «Северным потоком».

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сообщил, что Германия находится в «крайне напряжённой ситуации» в сфере энергоснабжения.

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