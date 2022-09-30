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Дания и Швеция изложили ООН факты о взрывах на газопроводах «Северный поток»

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Представители Швеции и Дании направили в ООН письмо, в котором изложили все известные факты о ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявила глава шведского МИД Анн Линде.
Дания и Швеция изложили ООН факты о взрывах на газопроводах «Северный поток»
  • Gettyimages.ru

«Вчера Швеция и Дания в письме к Совбезу ООН рассказали об известных фактах в отношении взрывов на «Северном потоке», — написала она в Twitter.

В тексте прикреплённого документа отмечается, что инциденты стали результатом преднамеренных действий. Власти Дании и Швеции проведут расследование.

Ранее президент России в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом дал принципиальную оценку диверсии на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Местоположение физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определено, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

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