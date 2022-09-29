Министр финансов Германии заявил, что страна ведёт «энергетическую войну за свободу»
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«Мы находимся в состоянии энергетической войны за процветание и свободу. Цель этой войны — разрушить то, что люди строили десятилетиями. Мы не можем с этим смириться и будем сопротивляться», — цитирует его ТАСС.
По его словам, принятое 29 сентября решение об остановке роста цен на газ «является чётким ответом России».
«Пришло время запустить возобновляемые источники энергии, или, как я их называю, энергию свободы. Часть газохранилищ, которые сейчас заполнены на 90%, должна быть повторно освобождена, чтобы снизить цены на рынке», — сказал Линднер.
20 сентября руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер сообщил о заполненности газовых хранилищ страны на 90,07%.
Вместе с этим обозреватель Forbes Сэл Гилберти выразил мнение, что прекращение поставок газа по «Северному потоку» приведёт к разрушению экономики европейских стран, самые серьёзные проблемы прогнозируются у Германии.