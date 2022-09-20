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В Германии сообщили о заполненности газовых хранилищ на 90%

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Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер сообщил о заполненности газовых хранилищ страны на 90,07%.
В Германии сообщили о заполненности газовых хранилищ на 90%
  • AP
  • © Martin Meissner

Об этом он написал в Twitter.

«Заполнив газовые хранилища на 90,07%, Германия достигла нового этапа», — написал Мюллер.

Он выразил надежду, что закаченный газ повысит безопасность энергоснабжения ФРГ.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может вскоре договориться о поставках газа из ОАЭ и Катара.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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