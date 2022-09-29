Reuters: на фоне энергетического кризиса в Европе могут отключить мобильную связь

На фоне энергетического кризиса в европейских странах могут отключить мобильную связь. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы связи сотрудничают с правительствами стран Европы, чтобы удостовериться, что у них есть план по обеспечению оказания критически важных услуг в условиях кризиса.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономика Европы политикой санкций «выстрелила себе в лёгкие» и задыхается.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что европейские страны и Соединённые Штаты совершают самоубийство, вводя антироссийские санкции.