Reuters: на фоне энергетического кризиса в Европе могут отключить мобильную связь
- РИА Новости
«Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону», — говорится в сообщении.
Отмечается, что операторы связи сотрудничают с правительствами стран Европы, чтобы удостовериться, что у них есть план по обеспечению оказания критически важных услуг в условиях кризиса.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономика Европы политикой санкций «выстрелила себе в лёгкие» и задыхается.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что европейские страны и Соединённые Штаты совершают самоубийство, вводя антироссийские санкции.