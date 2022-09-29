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Reuters: на фоне энергетического кризиса в Европе могут отключить мобильную связь

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На фоне энергетического кризиса в европейских странах могут отключить мобильную связь. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Reuters: на фоне энергетического кризиса в Европе могут отключить мобильную связь
  • РИА Новости

«Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы связи сотрудничают с правительствами стран Европы, чтобы удостовериться, что у них есть план по обеспечению оказания критически важных услуг в условиях кризиса.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономика Европы политикой санкций «выстрелила себе в лёгкие» и задыхается.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что европейские страны и Соединённые Штаты совершают самоубийство, вводя антироссийские санкции.

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