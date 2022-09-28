«Сахалинская энергия» предложила помочь с реализацией сырья проекта «Сахалин-1»

Оператор проекта «Сахалин-2» «Сахалинская энергия» предложил Минэнерго помочь проекту «Сахалин-1» с реализацией непроданных объёмов сырья после приостановки добычи нефти и газа.

Об этом сообщил коммерческий директор «Сахалинской энергии» Андрей Охоткин.

«Мы предложили Министерству энергетики рассмотреть вопрос, может быть, оказания товарищеской помощи проекту «Сахалин-1», который встал внезапно», — цитирует Охоткина РИА Новости.

Он также заявил о готовности «Сахалинской энергии» «стабильно обеспечивать газом регионы всю зиму».

Ранее стало известно, что добыча нефти на проекте «Сахалин-1» остановлена и «Сахалинская энергия» перезаключила почти все контракты после перехода в российскую юрисдикцию.