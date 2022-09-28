«Сахалинская энергия» предложила помочь с реализацией сырья проекта «Сахалин-1»
- РИА Новости
Об этом сообщил коммерческий директор «Сахалинской энергии» Андрей Охоткин.
«Мы предложили Министерству энергетики рассмотреть вопрос, может быть, оказания товарищеской помощи проекту «Сахалин-1», который встал внезапно», — цитирует Охоткина РИА Новости.
Он также заявил о готовности «Сахалинской энергии» «стабильно обеспечивать газом регионы всю зиму».
Ранее стало известно, что добыча нефти на проекте «Сахалин-1» остановлена и «Сахалинская энергия» перезаключила почти все контракты после перехода в российскую юрисдикцию.